«Мы уезжаем»: Нетребко в плюшевой шубе и джинсах запечатлелась с отцом в Краснодаре

Анна Нетребко любит путешествовать. В этом году она впервые почти три месяца не покидала свою квартиру в Вене, когда был введен карантин. Примечательно, что артистка не могла усидеть на одном месте и постоянно чем-то себя занимала. она перебрала весь гардероб, приготовила десятки блюд, а также отреставрировала свою мебель. Недавно после гастролей в Италии и России она приехала в Краснодар, где побывала в гостях у отца.

Даже в родном доме Анна находила себе сотни занятий. Она отреставрировала шкаф и поклеила новые обои. Накануне артистка также закупила множество новогодних украшений. Она украсила елку во дворе, а также интерьер дома. 24 ноября оперная дива впервые устроила у отца День благодарения. За большим столом Нетребко собрала родных и друзей. Она приготовила настоящую индейку, которой всех накормила.

На следующий день певица покинула родные места. Она решила сделать памятное фото со своим папой перед отъездом. В кадре она предстала в джинсах и плюшевой черной шубе с изображением Гагарина на спине. Вязаная шапка дополняла ее образ. Артистка обнимала сына Тьяго, а он уже своего дедушку.

«Мы уезжаем и оставляем елку, звезды, фламинго и нашу любовь», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие одарили комплиментами оперную диву. «Прекрасная семья, любви и заботы у Анны хватает на всех!», «Самое ценное что Вы, Анна, навещаете папу по несколько раз в год и Тиша будет всегда помнить эти встречи с дедушкой и тепло семейных встреч», «Как же вы все похожи», — прокомментировали пост подписчики.

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