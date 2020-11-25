«День благодарения»: Анна Нетребко в каштановом платье макси устроила застолье в доме отца

Анна Нетребко не скрывает, что очень любит путешествовать. В этом году она успела дать несколько концертов в России, а также целый месяц находилась на гастролях в Италии. Недавно артистка смогла целую неделю провести дома в Вене, где отреставрировала шкаф и побаловала близких изысканными блюдами. А вот в середине ноября певица приехала в Краснодар, где живет ее папа. Она решила порадовать его перед праздниками.

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С собой Анна привезла сына Тьяго. Она успела не только нарядить елку у отца, но и даже обновить интерьер, поклеив новые обои. А 24 ноября артистка решила отпраздновать День благодарения. С утра она стала запекать индейку в духовке, фаршированную рисом. На столе также оказались колбасные нарезки, овощи и салаты.

Нетребко давно стала для поклонников иконой стиля. На этот раз она облачилась в платье макси каштанового цвета с принтом. Наряд был слегка приталенный, поэтому скорректировал фигуру знаменитости. Оперная дива собрала волосы и дополнила образ крупными сережками. Она сделала семейные фото с папой и сыном.

«У нас есть и печенка, и грибы, и рис, и вино!» — хвасталась звезда.

«Это был День благодарения, который в Краснодаре отмечали в первый раз!» — написала она.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Анна прекрасно выглядит. «Анна, вы классная! Многие рисуются, а вы живете! Высший пилотаж!», «Как же все вкусно», «Молодцы какие, семья — это сила», «Душевные посиделки», «Уже все знакомые лица», «У вас так душевно», — прокомментировали пост подписчики.

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