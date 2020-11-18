Стильный монохром: Нетребко в объемном пурпурном свитере и лосинах устроила пикник на террасе

Анна Нетребко этой осенью переболела коронавирусом, когда впервые прилетела в Москву после карантина. Несколько недель ей понадобилась на восстановление, а спустя месяц она вернулась на сцену. Вторая поездка артистка в Россию увенчалась успехом, так как она порадовала публику своим пением. Ко всему прочему, оперная дива успела побывать в Краснодаре и в Царском селе. Каждый раз она появлялась в стильных образах.

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А теперь Анна наслаждается отдыхом в Вене. Певица снова оказалась на карантине, как и другие австрийцы. Девушка совершенствует свои кулинарные навыки, занимается обновлением мебели, а также улучшает свои сценические костюмы. Она примерила платье с пайетками и бирюзовой фатой, восхитив поклонников.

Но позже Нетребко позировала на террасе. Она предстала в лосинах с принтом и объемном свитере оверсайз пурпурного цвета, в тон которому подобрала вязаную шапку. По словам стилистов, монохромные образы в тренде в этом сезоне. Более того, артистка правильно составила образ, уравновесив облегающие лосины объемным верхом.

«Ну что, друзья, испугались меня в голубой маске с голубыми глазами? Да вот она я, нормальная и натуральная. А то была маска, прикол. Расслабьтесь! У нас сегодня грудки», — поделилась звезда.

Она показал мангал, а также решетку с куриными грудками. На столе также стояли напитки и фрукты. Очередной вечер Анна решила увенчать пикником, а также ужином на свежем воздухе. Поклонники восхитились оригинальной задумкой певицы. Многим также понравился ее яркий наряд.

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