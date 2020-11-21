«Сегодня у нас вино»: Анна Нетребко в платье с пайетками провела вечер с друзьями в Краснодаре

Оперная певица показала, как умеет веселиться. Она собрала за большим столом друзей и родных.

Анна Нетребко не скрывает, что любит проводить время в приятной компании. В этом году она несколько месяцев была без работы, когда находилась в самоизоляции в своей квартире в Вене. А недавно артистка побывала в Москве, где заразилась коронавирусом. После выздоровления она смогла восстановиться и дать несколько концертов. Недавно певица отдохнула дома, наводя порядок и совершенствуя кулинарные навыки, но при первой возможности она улетела с сыном Тьяго в Краснодар.

Там живет отец Анны, а также другие родственники. Накануне она побаловала его яблочным пирогом, а вот в субботу, 21 ноября, оперная дива устроила застолье. Она облачилась в платье-жакет с пайетками. Артистка собрала волосы и сделала неброский макияж. За большим столом, где стояли тарелки с домашними блюдами, собрались гости.

«Вопросы есть? Вопросов нет. Сегодня у нас вино», — пояснила звезда.

Когда вечер был в самом разгаре, Нетребко решила повеселиться. Она применила фильтр на телефоне и стала вместе с друзьями строить рожицы. Артистка довела всех до искреннего смеха. К слову, дом своего папы она успела украсить к новогодним праздниках. В каждом уголке можно было увидеть красивые статуэтки, свечи и гирлянды.

Отметим, что Анна с радостью ходит по знакомым улочкам и даже покупает вещи у уличных продавцов. Так своему сыну она приобрела вязаную шапку. Все в городе с теплотой относятся к знаменитости.

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