Беременная Кети Топурия в мини-платье зажигательно станцевала на банкете в честь свадьбы

Кети Топурия для многих поклонников давно стала иконой стиля. Они сразу заметили, что девушка носит только наряды свободного кроя, поэтому стали подозревать ее в беременности. Недавно певица рассекретила свое интересное положение. Она уже совсем скоро подарит наследника своему возлюбленному Льву Леньгову. При этом артистка решила не откладывать свадьбу. 20 ноября пара тайно расписалась в ЗАГСе в Барвихе.

Топурия лишь спустя несколько дней сообщила, что вышла замуж во второй раз. Она поделилась снимками, на которых предстала в белоснежном мини-платье с небольшим шлейфом и ниспадающими рукавами. Девушка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Серьги-кольца дополняли ее образ. Потом молодожены отправились в ресторан, где отметили радостное событие с друзьями.

Кети с радостью общалась с подругами и даже исполнила свой новый хит. Она позволяла гладить свой живот, который стал внушительных размеров. Певица находилась в прекрасном настроении. Она даже зажигательно станцевала, показав гостям класс. Не обошлось и без традиционных криков: «Горько!». Топурия с нежностью целовала новоиспеченного мужа за праздничным столом.

Напомним, что у певицы подрастает пятилетняя дочка Оливия от первого брака. У ее избранника тоже есть дети от прошлых отношений. Они вместе чуть больше года. После неудачного романа с рэпером Гуфом артистка обрела счастье с бизнесменом. К слову, Лев является общественным деятелем и советником главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

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