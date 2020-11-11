Первый выход: беременная Кети Топурия в мини-платье пришла к Ивану Урганту

Кети Топурия уже год строит отношения с Львом Деньговым. Певица не так давно призналась, что дипломат сделал ей предложение руки и сердца. Они живут вместе в просторном особняке. Мужчина принял как родную дочь артистки от первого брака — Оливию. К слову, у Льва тоже есть наследники от прошлых отношений. Солистка группы «А’Студио» не скрывала, что мечтает стать многодетной мамой. Весь год ее подозревали в беременности, но лишь в ноябре она рассекретила свое интересное положение.

больше по теме «Обожает»: беременная Кети Топурия нарядила дочку в леопардовые лосины Певица вернулась домой после поездки в Дубай и показала трогательные домашние кадры.

На отдыхе в Дубае певица еще прятала живот, но потом представила клип на новый трек «Се ля ви», в котором уже облачилась в наряд, подчеркивающий изменения в фигуре. А теперь певица стала гостьей на передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она впервые вышла в свет, будучи беременной. Для такого случая Кети облачилась в изящное мини-платье с атласной юбкой золотистого цвета и кожаным верхом.

Топурия нарастила волосы и сделала вечерний макияж. В своем модном наряде она встретилась с Иваном Ургантом и представила новый хит.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что она очень стройная, хоть и находится на последних сроках беременности. «Красота!» — заявила Алсу. «Какая изящная и элегантная Кети», «Беременность идет!!», «Вы шикарно выглядите», «Куколка», «Какая красивая», «Эти ракушки в волосах», «Очень красивое платье для беременных», «Классное платье», — прокомментировали пост подписчики.