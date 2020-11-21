Беременная Топурия в шелковом платье-рубашке на запах запечатлелась в домашней обстановке

Певица начала украшать дом к новогодним праздникам. Она похвасталась тем, как красиво в ее особняке с Львом Деньговым.

Кети Топурия лишь чуть больше года назад стала встречаться с новым возлюбленным Львом Деньговым. У них закрутился роман, который перерос в серьезные отношения. Сначала пара стала жить вместе, а минувшим летом певица получила предложение руки и сердца. Поклонники долгое время подозревали девушку в беременности. Однако только несколько недель назад она продемонстрировала округлившийся живот.

Как известно, у Кети уже подрастает дочка Оливия от первого брака. Она не скрывала, что хочет минимум троих наследников. Ходят слухи, что на этот раз певица ждет мальчика. Девушка всегда славилась своим чувством стиля. Теперь она уже не скрывает беременность, поэтому подчеркивает живот то мини-платьями свободного кроя, то элегантными рубашками. На этот раз Топурия запечатлелась в платье-рубашке на запах из шелка пастельного оттенка. На руках у нее сидели два малыша — карманный пес и щенок, которого недавно завела артистка.

Как оказалось, Кети уже готовится к новому году. Сначала она похвасталась роскошным столом, на котором красуются подсвечники и букеты цветов. А вечер певица провела у камина.

Поклонники восхитились тем, как хорошо выглядит девушка на последних сроках беременности. «Красавица», «Красотка, а какие прелестные малыши», «Кети, ты самая красивая из всех в твоем положении», «Бог ты мой, какая милота», «Вы красавица», «У вас так уютно», «И без макияжа прекрасны», «Очень хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: