Беременная Кети Топурия в белоснежном платье по фигуре вышла замуж за бизнесмена

Певица опубликовала трогательные кадры из ЗАГСа, а также показала, как прошел банкет.

Кети Топурия чуть больше года назад перестала скрывать свой роман с Львом Деньговым. Она призналась, что пела у него на вечеринке, а в итоге у них завязались отношения. В итоге они стали жить вместе, а минувшим летом предприниматель сделал ей предложение руки и сердца. Поклонники были рады за девушку, но когда стало известно, что певица беременна, многие посчитали, что со свадьбой она спешить не будет.

Однако Кети решила, что ее ребенок должен родиться в законном браке. 20 ноября состоялась ее свадьба с возлюбленным. Лишь спустя три дня она поделилась радостной новостью.

В соцсети девушка опубликовала фото из ЗАГСа, а также сделанные во время банкета. Несмотря на свое интересное положение, певица облачилась в белоснежное силуэтное платье с ниспадающими рукавами. Она предпочла оставить волосы распущенными и дополнила образ сережками-кольцами с бриллиантами. А жених был в бархатном синем костюме.

Влюбленные выбрали обручальные кольца из белого золота с драгоценными камнями. Они похвастались ими во время застолья, которые было организовано в белых тонах. Топурия выглядела счастливой рядом со своим избранником.

Многие поклонники поздравили девушку со знаменательным событием. «Ура! Совет да любовь!», «Шикарная пара, счастья вам», «Любите друг друга вечно и будьте счастливы», «Такая красивая», «Ой, это прекрасно», «Очень рады за вас», «Самая элегантная невеста», «Лучшая певица и само очарование», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Кети воспитывает дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. У ее новоиспеченного мужа тоже есть дети от прошлых отношений. К слову, на самом деле его зовут Павел Гузбанд. Он сменил имя и фамилию, когда перестал выступать на сцене. Возлюбленный артистки теперь является президентом крупной энергетической корпорации. Также он действующий Советник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Смотрите также