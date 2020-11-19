«Визуально удлинила ноги»: Ляйсан Утяшева в жакете оверсайз и брюках палаццо пришла на премию

Телеведущая посетила одно из последних светских мероприятий в этом году, где предстала в трендовом луке. Его оценила имиджмейкер Ольга Трофимова.

Ляйсан Утяшева уже не первый год ведет шоу «Танцы» на канале ТНТ. За минувшие годы она создала свой коллектив «Болеро», а год назад также изменила свой образ. Теперь экс-гимнастка носит короткую стрижку, а ее фигуре могут позавидовать даже модели. Она усиленно занималась спортом во время карантина с мужем Павлом Волей, а этой осенью девушка устроила себе путешествие. Она побывала в Стамбуле и Дубае.

За последние недели Утяшева пополнила свой гардероб актуальными нарядами: от пальто и свитеров до костюмов и платьев. В одной из обновок она появилась 18 ноября на премии «Женщина года» журнала Glamour. Победительницами были объявлены актрисы из сериала «Чики», а также еще ряд известных персон. Телеведущая, в свою очередь, считает, что такой награды достойны в этом году врачи. На мероприятии Ляйсан появилась в костюме цвета хаки и остроносых туфлях. Жакет оверсайз и брюки палаццо в тренде в этом сезоне. Свой лук она дополнила поясом.

Поклонники восхитились красотой спортсменки. Многие отметили, что ее стиль стал более совершенным за минувший год. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова.

«Графичный образ от Ляйсан Утяшевой демонстрирует нам свободный, но тем не менее задающий прямую линию силуэт. Пиджак на жестком плече, чуть увеличен в объеме, оверсайз. Такие же расклешенные книзу брюки палаццо и стильная водолазка сделали этот образ гармоничным стильным, совершенным, с точки зрения последних модных тенденций. Также в нем присутствует элегантность. Заиграло все в едином целом: и строгость костюма, и лаконичность прически, и водолазка, которая придает шарма своей простотой и уютом, хоть это и базовая вещь. Трендовый жакет, сам костюм и цвет сделали образ стильным и в то же время удобным», — высказалась звезда. «Отдельно выделим пояс, который собрал образ в области линии талии, обозначив ее и визуально удлинив ноги. Образ смотрится в этом отношении гармонично. Замени этот аксессуар с акцентными металлическими вставками на просто ремень черного цвета — и уже лук будет выглядеть скучно. А тут небольшой акцент на поясе сыграл в целом в плюс для всего образа», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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