«Папка в салоне красоты»: Ляйсан Утяшева подловила дочку в полосатом платье с Павлом Волей

Телеведущая смогла провести выходные с семьей. Она оценила, как ее наследница сделала укладку юмористу.

Ляйсан Утяшева в последнее время почти не появлялась дома. Телеведущая во время перерыва в съемках проекта «Танцы» на ТНТ устроила себе поездку в Турцию. Несколько дней она гуляла по Стамбулу. А потом девушка добралась до ОАЭ, где отдохнула на дубайском пляже. Накануне экс-гимнастка вернулась в Москву. Свои первые выходные она провела с семьей. Обычно девушка редко делится семейными кадрами, но на этот раз сделала исключение.

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Утяшева запечатлела своего мужа Павла Волю, который доверил дочке Софии сделать ему укладку. Пятилетняя малышка предстала в полосатом платье. Ее светлые волосы касались плеч. Девочка побрызгала лаком и другим средством для укладки волосы отца и стала их расчесывать. При этом на шее Павла уже красовались самодельные бусы.

«Папка в салоне красоты», — отметила Ляйсан. «Я, молодой рэпер, пришел в салон», — стал шутить ее супруг. «София, а почему ты папе так засолила волосы? Ты чем, жиром ему намазала?», — спросила телеведущая. «Так, вы ничего не понимаете в рэперских укладках», — заступился за наследницу Воля.

Потом девушка сфотографировала мужа с его новой прической. «Видон еще тот», — заявила она. «Модный приговор», — подписала кадр Утяшева.

Поклонники были рады увидеть, как пара проводит время с дочкой. Многие отметили, что она сильно подросла. К слову, у супругов также есть сын Роберт. Обычно они всей семьей ездят в отпуск. В прошлом году Ляйсан возила их в США, когда сопровождала Павла на гастролях. Однако в этом году от совместных поездок они отказались.