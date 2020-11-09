Правильные акценты: Утяшева в алом удлиненном жакете появилась на съемках

Ляйсан Утяшева во время карантина стала снимать тренировки с мужем Павлом Волей. Но чаще всего поклонники видят ее на шоу «Танцы» на ТНТ, где она появляется, то в платье Dior, то в мерцающем комбинезоне.

В обычной жизни Ляйсан также старается одеваться стильно. В одном из интервью она призналась, что стала тратить больше денег на брендовые вещи. Этой осенью телеведущая регулярно пополняет свой гардероб. Она приобрела несколько плащей, костюмов и свитеров. А накануне девушка пришла на фотосъемку. Утяшева предстала в черной водолазке и алых шортах-бермудах, которые сочетала с приталенным жакетом в тон. Массивные ботинки дополнили ее образ. Волосы телеведущая не так давно коротко подстригла, поэтому предпочла их уложить гелем.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ляйсан. Многие одарили ее комплиментами. К слову, в этом сезоне актуальны не только жакеты, но и колготки с принтом: