«Потрясающее сочетание!»: Утяшева в приталенном жакете Dior отметилась в Стамбуле

Ляйсан Утяшева в одном из интервью призналась, что ей не нужно больше 30 тысяч рублей в месяц на проживание. При этом она отметила, что это только при условии, что нет распродаж. За последние годы телеведущая полюбила облачаться в наряды люксовых брендов. Она пояснила, что такие вещи не изнашиваются и служат очень долго. Этой осенью экс-гимнастка пополнила свой гардероб платьем от Александра Терехова, костюмом с кюлотами и мини-платьем Yves Saint Laurent.

На днях Утяшева улетала в Стамбул. Она гуляет по городу, осматривая интересные места. Для очередной прогулки девушка облачилась в монохромный образ. Она предстала в песочном приталенном жакете и юбке-солнце в тон. Черные сапоги на каблуке дополнили лук. Телеведущая находилась в отличном настроении, поэтому даже устроила танцы на улице. Она также накинула поверх тренч цвета беж. Ее любимым аксессуаром стали очки-бабочки.

Поклонник восхитились элегантным луком Ляйсан. Многие отметили, что стиль девушки похож с тем, что носит Яна Рудковская. А для портала Teleprogramma.pro ее наряд оценил дизайнер Сергея Никулина.

«Это прям моя слабость. Ляйсан даже видео записала с показа дома Dior. В общем-то, это и силуэт Dior. Потрясающее сочетание! Белое и черное, силуэт известного модного дома. Вообще никаких претензий. Юбка-солнце с такими красивыми пышными фалтами и пиджак, делающий женскую талию прям осиной. Это моя слабость. Если рассматривать тенденции, то это классический силуэт, который никогда не выходит из моды. Он вне времени и для женщин любого возраста, с любой фигурой является таким универсальным образом. Если вы не знаете, как красиво одеться на важную встречу, то наденьте одежду Dior. Есть даже такая поговорка. Есть еще Chanel, но она под другую историю. Бежевый цвет осенью и зимой тоже актуален», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».