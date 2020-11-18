«Соблазнительно изогнулась»: невестка Орбакайте в приспущенных джинсах засветила трусики

Алена Краснова уже три года счастлива в браке с сыном Кристины Орбакайте — Никитой Пресняковым. Пара после свадьбы поселилась в новой квартире в Москве, которую внуку подарила Алла Пугачева. А вот в этом году во время карантина молодые люди отдыхали на бывшей даче Примадонны, которая расположена у реки Истра.

Пока Никита усердно трудится над новым альбомом, его жена участвует в фотосессиях. Она прикладывает много сил, чтобы оставаться в форме. Недавно девушка слетала в Турцию, где снималась в роскошном вечернем платье. А вот накануне ей довелось отправиться на очередную съемку. Перед началом фотосессии подруга запечатлела Алену в полуобнаженном виде. Она сидела на стуле у барной стойки в широких трендовых джинсах, которые были расстегнуты и приспущены. Девушка засветила черное нижнее белье и свои изящные бедра. Топ-бандо также позволил Красновой похвастаться точеной фигурой и рельефным прессом.

«До съемок 15 минут, но у Тани другие планы», — написала звезда.

Пикантные кадры удивили ее подписчиков. Невестка Орбакайте редко оголяется на камеру. Видео привлекло внимание поклонников девушки, которые осыпали ее комплиментами. «Красивые ноги и тело!», «Вот это вау», «Надо такой тренд ввести», «Очень смело», «Какая фигурка», «Такая роковая красотка», «Так надо ждать Никиту», «Соблазнительно изогнулась», «Вот это поворот», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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