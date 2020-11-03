Удлинила ноги: невестка Орбакайте в шортах с высокой талией и замшевых сапогах встретила рассвет

Алена Краснова с подругами проводит время в Турции без своего мужа. Новый образ девушки оказался не только женственным, но и трендовым.

Алена Краснова уже три года состоит в браке с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. У пары пока нет детей. Они предпочитают быть современными и живут для себя. Сын Кристины Орбакайте занимается музыкой. Сейчас он готовится выпустить новый альбом со своей группой Multiverse. А вот его возлюбленная недавно уехала отдыхать с подругами. Она устроила себе насыщенный отпуск в Турции.

Сначала Краснова побывала в Стамбуле, где устроила вечер караоке. Она пела «Ой, мама, шика дам» и танцевала с подругами. Осмотрев достопримечательности города, девчонки продолжили путешествие и оказались в Каппадокии, где полетали на воздушном шаре, покатались на лошадях и устроили фотосессию среди гор и степи. Алена облачилась в шорты с высокой талией цвета хаки, белое боди с открытой спиной и кремовые сапожки из замши. На ее голове красовался платок, который недавно вошел в моду. Возлюбленная Преснякова позировала возле раритетного автомобиля, наслаждаясь пейзажем.

«Самый красивый рассвет», — написала девушка.

К слову, она воспользовалась стилистическим приемом, чтобы зрительно удлинить ноги, когда выбрала шорты-бермуды. Поклонники восхитились элегантным и женственным аутфитом звезды. «Боже, ну как же это красиво», «Рассвет не знаю, а сапоги — бомба», «Какая ты длинноногая!», «Как из кино», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что накануне появились слухи, что брат Преснякова Дени Байсаров готовится к свадьбе, но позже он сам их опроверг. Оказалось, что его близкой подруге сделал предложение руки и сердца совсем другой мужчина.