Невестка Орбакайте в струящемся нюдовом платье со шлейфом предстала в Турции

Алена Краснова в свое время была соседкой по даче сына Кристины Орбакайте — Никиты Преснякова. Неудивительно, что музыкант встретил ее, когда девушке еще не было 18 лет. Когда они стали встречаться, внук Аллы Пугачевой был обходительным и дождался совершеннолетия возлюбленной, чтобы стать ее первым мужчиной. Три года назад они сыграли пышную свадьбу и теперь живут в столичной квартире, которую им подарила Примадонна.

Поклонники ждут, что пара скоро обзаведется детьми, но Никита и Алена пока не думают о наследниках. Сын Орбакайте записывает новый альбом. Он часто выступает со своей рок-группой. А его избранница работает моделью и почти никогда не сидит без дела. Недавно она съездила с подругами на несколько дней в Турцию. Сначала они повеселились в Стамбуле, а потом добрались до Каппадокии, где у них был плотный туристический график.

Краснова успела полетать на воздушном шаре, покататься на лошадях и встретить закат в красивом месте. Финальным аккордом стала фотосессия в степи, которую устроила подруга девушки. Жена Никиты облачилась в вечернее платье нюдового цвета со шлейфом. Наряд из пудрового шелка струился на ветру. Алена позировала у ретро автомобиля. Она показала всю красоту наряда, дополнив его сливочными сапогами с широким голенищем, которые в тренде в этом сезоне.

Поклонники одарили девушку комплиментами. Многие признались, что подобное видели лишь в кино. «Ну что за девушка», «Как это красиво», «Красавица, класс на обложку самого лучшего журнала!», «Это нереально смотрится», — прокомментировали пост подписчики.