По моде: невестка Орбакайте запечатлелась в топе-бюстье и кремовой юбке

Алена Краснова не первый год живет вместе Никитой Пресняковым. В 2017 году на их свадьбе гуляли именитые артисты отечественного шоу-бизнеса. Супруги часто бывают в гостях у бабушки музыканта, Аллы Пугачевой, а также приглядывают за ее бывшей дачей на Малых Бережках. А вот с мамой Никиты Кристиной Орбакайте они видятся нечасто. Певица лишь недавно вернулась из США. Несмотря на то что этот год выдался сложным, на днях возлюбленная Преснякова улетала с подругами отдыхать в Турцию.

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Сначала Алена повеселилась в Стамбуле. Она пела песни и наслаждалась изысканными блюдами в ресторане. Поклонники восхищаются ее элегантными образами. К слову, на этот раз муж с ней не поехал, так как записывает новый альбом. Накануне невестка Орбакайте добралась до Каппадокии. Там она полюбовалась красивым рассветом и смогла полетать на воздушном шаре. Девушка предстала в белом топе-бюстье и кремовой юбке на запаха. Шляпа с лентой и сапоги-казаки молочного оттенка дополнили ее образ.

После этого Краснова покаталась на лошадях. Она управляла животным, гуляя по местным полям и тропам. Дружная компания в итоге добралась до кафе с красивым видом, где они и остановились. Вечером невестка Орбакайте переоделась в черное мини-платье с верхом из органзы. Наряд дополнила черная сумка с рисунком и крупная золотая цепочка.