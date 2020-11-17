Вечер морепродуктов: жена Овечкина полакомилась креветками и омарами в бане с друзьями

Анастасия Шубская после свадьбы с Александром Овечкиным переехала жить в США. Дочка Веры Глаголевой подарила спортсмену сына Сергея, а в этом году них родился второй наследник — Иван. После переезда девушка видится со своими во время отпуска, а так как в этом году в мире бушует коронавирус, путешествия стали менее доступны. Но хоккеист привез свою семью в Москву летом на частном самолете.

Вот уже несколько месяцев Анастасия наслаждается тем, что находится рядом с сестрами Анной и Марией. Также она повидалась со своим папой Кириллом Шубским. В сентябре пара с размахом отпраздновала юбилей Овечкина, а теперь настала очередь его жены. Накануне ей исполнилось 27 лет. Она принимала поздравления, а вот большого праздника устраивать не стала. 17 ноября Шубская собрала друзей и родных в бане, где организовала застолье.

Дочка актрисы показала в соцсети двухэтажное деревянное здание. В одном из залов был накрыт большой стол. На втором этаже находились спальни. «Приехали в баньку. Хочу показать вам какой тут классный домик. Как уютненько» , — похвасталась звезда.

Овечкин зашел в баню в синем спортивном костюме. Уже через несколько часов они сидели за столом, где стояли салаты, окрошка, а также целый поднос с рыбой. также Анастасия полакомилась креветками и омарами. У супругов получился настоящий пир. По всей видимости, дети тоже были с ними либо пара оставила их на попечение нянь, чтобы полностью расслабиться.

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