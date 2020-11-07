Вечер танцев: Шубская в черном платье-жакете и на шпильках вышла в свет с Овечкиным

Александр Овечкин давно живет в США со своей женой Анастасией Шубской. Влюбленные обитают в особняке, где растят двухлетнего сына Сергея. А весной этого года у них родился второй наследник Иван. Примечательно, что летом пара прилетала в Россию, чтобы познакомить нового члена семьи с родственниками. Ко всему прочему, они отпраздновали сначала день рождения старшего сына, а потом и юбилей спортсмена в Москве.

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Пока супруги не торопятся возвращаться в Америку. На днях они впервые за долгое время вышли в свет. Шубская решила посетить вечеринку своей подруги, которая отмечала день рождения. Для такого случая девушка облачилась в черное платье-жакет с золотистыми пуговицами. Свои волосы она распустила, а также сделала вечерний макияж. Босоножки на шпильке завершили ее лук. А вот Овечкин предпочел джемпер и черные брюки.

С самого начала праздника Анастасия едва могла усидеть на стуле. Она наслаждалась изысканными блюдами и успевала при этом танцевать. Рядом с ней сидел не только муж, но и сестра Мария Нахапетова. Позже именинница стала вытягивать девушку на танцпол. Шубская зажигательно двигалась на глазах своего возлюбленного, который тоже повеселился на вечеринке.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что они очень гармонично выглядят. Жена хоккеиста давно славится своей утонченностью и элегантностью. При этом она умеет расслабиться и с удовольствием танцует на праздниках у друзей.