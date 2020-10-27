Папин стиляга: Шубская запечатлела двухлетнего сына Овечкина с новой стрижкой

Александр Овечкин один из самых знаменитых российских хоккеистов. В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли. Уже длительное время спортсмен живет в США, так как там базируется его команда из НХЛ — «Вашингтон Кэпиталз». Поддержкой и опорой для 35-летнего хоккеиста является жена Анастасия Шубская. Они вместе уже пять лет и воспитывают двоих наследников: двухлетнего сына Сергея и Ивана, которому всего пять месяцев.

Минувшим летом после карантина жена спортсмена с детьми прилетела в Россию. Спустя месяц присоединился к ней и сам Овечкин. Они отметили его юбилей в кругу родных, закатив грандиозную вечеринку. Пока супруги покидать родину не собираются. Хоккеист водит старшего сына на занятия по гимнастике, а мама к педагогу, который занимается общим развитием малышей.

Накануне Шубская решила обновить стрижку Сереже. Она привела мальчика в салон красоты. Парикмахер был в халате, маске и перчатках. Он обслуживал юного клиента в совершенно пустом зале. Для ребенка даже включили его любимое видео, где мама и папа вместе предстали на стадионе. Сыну Овечкина сделали модную стрижку, укоротив по бокам волосы и оставив более объемную шевелю сверху зачесав ее в сторону, придав еще больше структуры.

Малыш выглядел модно в черном спортивном костюме и черной косухе. Поклонники восхитились мальчиком и заметили, что он растет настоящим красавцем. А вот лицо младшего сына пара пока скрывает.