«Песня от Миюши»: Гагарина в белоснежном комбинезоне устроила с дочкой вечерний променад

Полина Гагарина во время карантина почти не расставалась со своими детьми. У нее подрастает 13-летний сын Андрей от первого брака, а также трехлетняя дочка Мия от второго мужа Дмитрия Исхакова. С недавних пор артистка сама воспитывает малышей. Она подтвердила слухи о расставании с супругом. Девушка не стала делится подробностями, просто объявив о разводе. Примечательно, что она не показывает грусти, а напротив — актинов работает и старается веселиться.

Недавно Полина устроила себе большой шоппинг. Она не только обновила концертные костюмы, купила вечерние платья, а также повседневные наряды, включая шубу. В ноябре стартовали съемки новогодних проектов. В одном из них успела поучаствовать и Гагарина. А вот свой выходной, 14 ноября она провела дома. Сначала девушка устроила тренировку. Она ходила на четвереньках, а дочка сидела у нее на спине.

«Счастливая мама. Семейная тренировка», — отметил тренер.

А потом Полина отправилась на прогулку по району с наследницей. Певица облачилась в белоснежный пуховой комбинезон. Красная вязаная шапка дополнила ее образ. Дочка артистка тоже предстала в комбинезоне, но яркого-оранжевого цвета. Девушке пришлось нести уставшего ребенка на руках. «Ну пой», — заявила Гагарина. Тогда малышка стала напевать слова из песни «Небо в глазах», которую исполняет ее мама.

«По вашим просьбам! Песня от Миюши», — написала певица. «Вечерний променад», — подписала она фото с малышкой.

Поклонников умилила трогательная прогулка артистки с наследницей. Многие отметили, что девочка неплохо поет. К слову, раньше кроха не любила, когда ее мама пела дома. «Какая прелесть», «Скоро нас ждет дуэт», «Ой божечки, какая милота», «Вырастит, вас перепоет», «Ей и пяти нет, а так четко произносит слова, круто просто», — прокомментировали пост подписчики.