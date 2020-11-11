«С изюминкой»: Гагарина примерила черное платье с рюшами и широким поясом

Полина Гагарина недавно объявила, что начинает новую жизнь: она рассталась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Девушка теперь сама заботится о дочке Мие, а также сыне Андрее от первого брака. Певица долгое время молчала о разладе в семье и даже после развода она не показывает ни грусти, ни усталости. В последнее время артистка регулярно участвует в разных съемках. Накануне стартовали праздничные концерты к Новому году, где она отметилась в сверкающем мини-платье.

Ранее Полина обновила свои концертные наряды. Она приобрела несколько роскошных вечерних платьев. А накануне певица заглянула в бутик Яны Расковаловой. Сначала она перемерила меховые жилетки, жакеты и лаконичные платья. Потом девушка нарядилась в клетчатое платье длины миди с длинными рукавами.

«По цвету безумно приятное», — отметили работники магазина.

Затем Гагарина облачилась в черное длинное платье с рюшами из легкой ткани, которое дополнила широким поясом в тон. Массивные трендовые ботинки завершили образ.

Для портала Teleprogramma.pro оценила два стильных платья певицы имидж-стилист Ольга Трофимова. Она отметила, что такие наряды актуальны и универсальны.

«Два абсолютно одинаковых платья, но одно в белом цвете длины мини, а другое черное длины макси. Хороший образ, как первый, так и второй. Длина макси, сама по себе является стильной, а свободный крой задает расслабленность. В сочетании с широким ремнем, который представлен на линии талии, ноги визуально удлиняются. И естественно обувь тут — ботинки на шнуровке. Образ получился харизматичным, с изюминкой и вполне подходит Полине для сцены и повседневной жизни. Удачный образ», — высказалась стилист.

«Во втором луке, где белое короткое платье с рюшами, а к нему подобрана аксессуарная группа в черном цвете, видно что поработали имиджмейкеры. Стилистически правильный образ, не перегруженный, легкий и нежный», — пояснила она.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.