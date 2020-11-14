«Пойду прополю картофан»: Полина Гагарина примерила шубу из белоснежного меха

Полина Гагарина в этом году не только пережила карантин, но и развод с Дмитрием Исхаковым. Шесть лет она прожила со своим вторым мужем, которому подарила дочку Мию. Теперь артистка сама заботиться о наследнице, а также о сыне Андрее от первого брака. Несмотря на сложный период в жизни, певица старается не унывать. Более того, на днях она девушка заявила, что готовится к новой жизни.

Недавно стартовали съемки новогодних передач. Полина на сцене блистала в мини-платье, которое подчеркнула ее точеные формы. В последние месяцы она активно тренируется. Порой компанию ей составляет дочка. Малышка с радостью повторяет упражнения вместе с мамой. Поклонники поражаются тому, как Гагарина умеет держать себя в форме. Многие отмечают, что она стала выглядеть еще более стройнее.

Недавно артистка пополнила свой гардероб вечерними платьями, а также элегантными повседневными нарядами. А накануне звезда наведалась в бутик Яны Расковаловой. Она решила присмотреть себе зимнюю верхнюю одежду. Девушка не удержалась и примерила белоснежную шубу с длинным ворсом. Она покрасовалась в ней перед зеркалом.

«Скромно так. Пойду прополю картофан», — заявила с иронией артистка.

А потом Полина надела черную дубленку. Внутри наряда был короткий но мягкий мех. Девушке этот образ приглянулся больше, чем роскошная шуба.

«Мех хороший и цвет хороший. И тепленькая. Вроде и не шуба. Ну шуб то много», — стала рассуждать певица.

Их магазина Гагарина ушла с покупками. Поклонники в свою очередь восхитились стильными обновками. К слову, девушка предпочитает носить наряды их искусственного меха.