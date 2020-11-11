«Прохладно все же»: Полина Гагарина пополнила гардероб платьями, жакетами и меховой жилеткой

Певица решила похвастаться обновками. Она заглянула в бутик Яны Расковаловой, где устроила дефиле в разных нарядах.

Полина Гагарина теперь является свободной девушкой. Вскоре после карантина она объявила, что рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. При этом первое время певица скрывала личные проблемы. Теперь она старается работать с еще большим усердием. Пока артисты не могут давать концерты из-за пандемии, они, по большей части, отдыхают. Однако Полина предпочитает участвовать в фотосессиях, съемках тв-передач и разных проектах.

По всей видимости, унывать певица не собирается. Недавно она отметила, что начинает новую жизнь. Девушка решила начать с того, что пополнила гардероб обновками. В начале ноября она купила несколько вечерних платьев для выступлений. Теперь Гагарина заглянула в бутик Яны Расковаловой, где целая команда подобрала ей новые образы.

Сначала артистка примерила короткое платье с серебристой бахромой. Она кокетливо повиляла ногами, чтобы наряд оживился. Затем Полина облачилась в черное длинное платье из легкой ткани, а поверх накинула леопардовую жилетку из эко-меха.

«Можно и ее. Это же не настоящий мех? Новомодное эко. Еще можно пояс черный надеть», — стала рассуждать звезда.

Позже Полина также надела серое платье с юбкой-солнце и рукавами-буфами, а также примерила черное силуэтное платье с серым жакетом. «Прохладно все же таки на улице», — отметила она с иронией.

Одним из образов, который сразу понравился девушке, оказалось длинное клетчатое платье. Гагарина сделала акцент на талии с помощью пояса. «Господи, как красиво! Готовы к кружению?» — спросила она. Артистка покружилась, показав наряд во всей красе.