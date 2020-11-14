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Пары «Ледникового периода»: Илья Авербух стал новой свахой Первого канала

46-летний фигурист создал шоу, в котром знаменитости теряют одних партнеров и находят других.

Пары «Ледникового периода»: Илья Авербух стал новой свахой Первого канала
Лиза Арзамасова тоже попала в любовный треугольник Первого канала. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

Предприниматель и спортсмен Илья Авербух не скрывает, что ждет ребенка вместе со своей избранницей — актрисой Лизой Арзамасовой. Несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте, знаменитости утверждают, что они счастливы. Пара появляется и на светских мероприятиях, и публикует посты с упоминанием друг друга. Однако их союз мог бы  не образоваться, если бы не программа «Ледниковый период».

Напомним, что менно Илья Авербух стал продюсером проекта, где так часто появляются любовные «треугольники», а иногда даже и «четырехугольники». Например, после того, как бывшая жена Авербуха — Ирина Лобачева — стала кататься в паре с актером Дмитрием Марьяновым, фигуристы развелись.

Чуть позднее на проекте появилась исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки» — Лиза Арзамасова. Она упоминала в одной из публикаций в личном микроблоге, как много значили для нее тренировки и выступления на льду. Напомним, что в этом году стало известно о романе между молодой артисткой и спортсменом. Сейчас девушка во всю готовится стать мамой. А за работой избранника Арзамасова следит по телевидению.

О парах «Ледникового периода» подробнее можно прочитать в материале Teleprogramma.pro.

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Дмитрий МарьяновЗвездные отношенияИлья АвербухИрина ЛобачеваЛиза Арзамасовашоу «Ледниковый период»