Громкие любовные интриги шоу «Ледниковый период»

Это лишь кажется, что фигуристы только и делают, что непрерывно оттачивают мастерство, и все мысли у них о тренировках и состязаниях.

На самом деле фигурное катание — это еще и страсть и энергия, которые рвутся наружу из каждого спортсмена. Шоу «Ледниковый период» это только подчеркивает: в нем совершенно неожиданным образом складывались пары и распадались вроде бы крепкие союзы.

«Телепрограмма» вспоминает яркие любовные дуэты, треугольники и даже четырехугольники проекта.

Жулин — Навка — Башаров

Очень сложная бразильская многоходовка. Следите внимательно! Татьяна Навка была в отношениях с фигуристом и тренером Александром Жулиным, который ушел к ней от Оксаны Грищук — партнерши во всех смыслах этого слова (это было еще до «Ледникового периода»).

Жили они хорошо: в США взяли в кредит роскошный особняк, тренировали детей, а в 2000 году Навка родила дочь Сашу. Восстановившись, Татьяна вернулась на лед и в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой Турина в 2006 году.

Именно тогда, как уверен теперь Жулин, фигуристка решила, что она уже не просто его ученица и жена. «Я тогда упустил момент превращения Тани из моего ангелочка в сильную женщину. Момент, с которым совпало появление в нашей жизни «Ледникового периода», — вспоминает Александр.

В 2009 году эффектная блондинка каталась в паре с ловеласом Маратом Башаровым. И, конечно, между ними вспыхнуло. «С Таней не сразу было, как с Машей Бутырской (с ней у Башарова был роман до этого. — Авт.). Как-то все по нарастающей пошло, в какой-то момент мы поняли, как связались и переплелись, — говорил спустя годы Марат. — Я ушел из семьи, Таня ради меня также ушла из семьи — несмотря на то что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго».

Долго грустить Александр не стал и завел роман с другой ученицей — Натальей Михайловой. В 2010 году Навка и Жулин развелись. Ну а роман Башарова и Навки длился два года.

Лобачева — Марьянов -Авербух — Арзамасова

В танцах на льду Ирина Лобачева и Илья Авербух добились многого: «серебро» Олимпиады-2002, «золото» чемпионатов мира и Европы. Профессиональные связи переросли в нечто большее — они поженились в 1995 году, переехали в США.

А развелись в 2007-м, когда Авербух запустил первый сезон «Ледникового периода» и передал бывшую жену в руки Дмитрия Марьянова — она каталась с актером, а потом стала его гражданской женой. Марьянов умер в 2017 году, а недавно Ирина призналась, что потеряла ребенка от него…

Как сложилась после этого личная жизнь самого Авербуха, теперь знают все: недавно хореограф и продюсер раскрыл роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, с которой познакомился в шоу в 2010 году.

Жигунов — Заворотнюк — Чернышев

Фигурист Петр Чернышев много раз участвовал в «Ледниковом периоде», но судьбоносным стал другой проект — «Танцы на льду. Бархатный сезон», который спортсмен выиграл вместе с Юлией Ковальчук в 2007 году. То шоу вела звезда «Прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк, встречавшаяся с коллегой по сериалу Сергеем Жигуновым.

«Я сразу понял, что Настя — моя вторая половинка, она ответила мне симпатией, и я решил действовать», — вспоминал потом Петр. Через год они расписались, а в 2009 году оба появились в «Ледниковом периоде». Настя, как всегда, в качестве ведущей, Петр — в качестве участника (с Ксенией Алферовой).

Они тайно венчались в Форосе, а на льду телепроекта отметили это событие импровизированной свадьбой — «расписала» их Татьяна Тарасова, с намеком подарившая после церемонии куклу в белоснежном наряде. Это самый крепкий и честный роман ледовых шоу: в тяжелейшей ситуации, когда ведущая борется с онкологическим заболеванием, муж с ней рядом — зарабатывает на лечение и каждую свободную минуту не отходит от любимой ни на шаг.

Ванагас — Дробязко — Дьяченко

Проверку на прочность отношений литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, женатые с 2000 года, проходили уже в первом сезоне «Ледникового периода». Проект развел их по разным парам: она каталась со звездой «Брата-2» Александром Дьяченко, он — с легендой Первого канала Ларисой Вербицкой.

От искр, которые высекали Дробязко и Дьяченко, лед буквально плавился. И говорили, что за пределами шоу пара закрутила роман. Повилас не мог не знать об этом и якобы даже съехал от Маргариты. Но до официального развода дело так и не дошло — проект завершился, а с ним и интрижка. С тех пор литовцы во всех сезонах «Ледникового периода» катаются, присматривая друг за другом.

Костомаров — Домнина — Яглыч

В 2013 году Роман Костомаров с гражданской женой Оксаной Домниной, которая родила ему дочь Настю, пришли в четвертый сезон шоу «Ледниковый период». Партнершей Романа стала звезда «Большой разницы» Маруся Зыкова. Оксане достался актер Владимир Яглыч, до этого женатый на Светлане Ходченковой.

И от выпуска к выпуску Костомаров все больше напрягался, потому что видел: между Оксаной и Владимиром что-то происходит… Сердце не подвело Романа. Домнина и Яглыч закрутили шуры-муры. И даже на премьеру фильма «Горько!» пришли вместе как официальная пара.

«Это всерьез и, надеюсь, надолго», — говорил Владимир. А Оксана добавляла: «У нас любовь с первого взгляда». Однако все улетучилось по окончании проекта: в 2014 году Костомаров и Домнина снова стали жить вместе и тут же расписались от греха подальше. В 2016-м у них родился второй ребенок — сын Илья.

«Ледниковый период» по субботам в 17.20

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