Илья Авербух назвал единственный город в России, где могут состояться его новогодние шоу

По словам фигуриста и хореографа, проводить спектакли в Москве из-за ограничений не имеет смысла.

Хореограф Илья Авербух назвал единственный город в России, где, скорее всего, состоятся после Нового года его ледовые шоу, посвященные любимому празднику.

«На данный момент новогодних представлений не будет. Возможно, только в Сочи. Там ледовый дворец 12-тысячный, позволяет соблюсти все нормы Роспотребнадзора». Илья Авербух

Как отметил серебряный призер Олимпиады, проводить шоу в столице на фоне все новых запретов просто невозможно. Зрителей на трибунах будет слишком мало и это себя не окупит. Продажа билетов даже не начиналась. Ситуация, как он сказал, накаляется с каждым днем. В то же время Авербух не исключил, что шоу может состояться еще в некоторых регионах. Необходимо будет смотреть на развитие ситуации с коронавирусом, сообщает РБК.

Напомним, что Илья Авербух является идейным вдохновителем проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Его конкурентами по ледовым шоу стали Татьяна Навка и Евгений Плющенко. У них также есть свои проекты, но их проведение в ближайшем будущем под большим вопросом.