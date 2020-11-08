«Уютно»: Арзамасова в песочном тренче и замшевых сапогах пришла в салон к Лисовцу

Лиза Арзамасова выгуляла свой осенний лук, побывав в гостях в парикмахерской конторе Влада Лисовца. Ранее стилист признался, что понес большие расходы из-за пандемии. Ему пришлось платить зарплату своим сотрудникам, хотя никакой прибыли на карантине весной не было практически совсем. Однако он решил поступить честно по отношению к тем людям, которые на него работают. Сейчас студия Лисовца открыта, и принимает не только обычных клиентов, но и звездных. В частности, опытным и умелым рукам Влада и его мастеров свою маму доверила «папина дочка». Об этом Лиза рассказала верным почитателям в своем микроблоге.

«Ну, а кому еще можно было доверить стрижку и укладку мамы?! Только Владу и сотрудникам его салона. Уютно, как дома, атмосферно, доброжелательно, профессионально и вкусный кофе. Результат очевиден — мама готова к продолжению: А что, если покороче? А что, если пару прядочек высветлить?! Вдохновили», — отметила актриса.

В гости к Владу Лисовцу актриса из ситкома «Папины дочки» пришла в осеннем луке. Актриса примерила тренч песочного оттенка, коричневые замшевые остроносые сапожки на шпильке. Дополнила образ кожаная мини-юбка и принтованный шарф, которым звезда утеплила шею.