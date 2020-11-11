«Пригласил меня в ресторан»: Подольская собралась на первое свидание с Пресняковым после родов

Певица не стала скрывать, что опасается коронавируса. Более того, девушка еще не вернулась в форму после родов, поэтому перед ней встал вопрос с выбором наряда.

Наталья Подольская в этом году стала мамой во второй раз. Еще летом поклонники разглядели у нее изменения в фигуре, а потом певица призналась, что беременна. В конце октября она родила сына Ивана. Также у нее с мужем Владимиром Пресняковым подрастает пятилетний сын Артемий. Пара очень обрадовалась рождению еще одного наследника, но поклонники мечтали, чтобы у супругов появилась дочка, не исключено, что в будущем они снова решатся на пополнение семьи.

Пресняков в день выписки жены из роддома устроил праздник. За столом собралась вся семья. А после этого Подольская стала привыкать снова заботиться о маленьком ребенке. Недавно она устроила крохе первую фотосессию, сделав снимки малыша в коконах и пледах. Сама певица позировала в белоснежном платье. При этом артистка не скрывает, что еще не пришла в форму и переживает по этому поводу. 11 ноября она запечатлела себя в майке и пижаме. Наталья рассказала, что теперь целыми днями сидит дома и Новый год тоже отпразднует в кругу родных.

«Вова сегодня пригласил меня в ресторан. Короче, я в панике, как оставить… молока запасик сделала. Кстати, кормить — для меня самое большое удовольствие на свете!!! Чистый кайф, за который стоит в некоторых случаях и побороться. Вечером придется влезать в свой прежний размер одежды», — рассказала девушка.

Она отметила, что размеры ее фигуры изменились, поэтому певица переживает, что брюки на нее не налезут. Возможно, что для свидания с мужем она выберет платье. Самым большим страхом для нее остается то, как оставить трехнедельного малыша дома. Также Подольская призналась, что боится коронавируса. Поклонники отметили, что ей стоит развеяться, а также подчеркнули, что у нее прекрасная фигура и переживать ей не стоит. «Прекрасная и счастливая», «Очень мило и жизненно», «Шикарная женщина», «Такая худая даже после родов», — стали комментировать пост подписчики.