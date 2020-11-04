В корзинках и коконе: Наталья Подольская устроила первую фотосессию для новорожденного сына

Наталья Подольская и Владимир Пресняков этой осенью снова стали родителями. У пары родился второй сын Иван. Сначала певица скрывала беременность, но поклонники заметили изменения в ее фигуре. В конце лета она отправилась отдыхать в Турцию с сестрой Юлианой и уже сама показала округлившийся живот. Многие надеялись, что у пары будет девочка, так как они уже воспитывают сына Артемия. У Преснякова от отношений с Кристиной Орбакайте также есть сын Никита.

Но сами влюбленные не расстроились, что у них родился мальчик. Артист едва сдерживал слезы счастья, когда впервые взял малыша на руки. Он также украсил весь дом шариками и устроил семейное застолье, когда забрал жену из роддома. 38-летняя певица отметила, что роды прошли без осложнений. Она уже мечтает вернуться в форму. А 4 ноября в День народного единства Наталья решила устроить фотосессию.

Для Ивана это была первая профессиональная съемка. Артистка запечатлела, как фотограф укутала его в необычную пеленку из льна и уложила на стол. Там кроху и фиксировали на камеру. Также для него были приготовлены кокон, корзинка и другие предметы. Сын Преснякова всего две недели от роду, поэтому выглядел очень хрупким.

Сама Наталья облачилась в белоснежное платье с накидкой в тон. Она тоже решила пофотографироваться. Поклонники восхитились трогательными кадрами, многие отметили, что малыш у звездных супругов просто прелестный.