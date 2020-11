В корзинках и коконе: Наталья Подольская устроила первую фотосессию для новорожденного сына

View this post on Instagram

Сегодня у Вани была первая в жизни сьемка . Фотограф @alenagorohovskaya снимала Тёму , когда ему было 13 дней , Ване сегодня-14. Было очень приятно увидеть Алёну . Обсудили какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой и какая спокойная сейчас . Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы . Вы согласны ?