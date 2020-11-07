«Мой первый выход»: Подольская и Пресняков отправились на прогулку с новорожденным сыном

Певица недавно снова стала мамой. Теперь влюбленные привыкают к тому, что у них двое наследников.

Наталья Подольская летом рассекретила свою беременность. 38-летняя певица успела отдохнуть в Турции и Ялте перед родами. Владимир Пресняков с нетерпением ждал появления наследника. У пары уже есть пятилетний сын Артемий. От прошлых отношений с Кристиной Орбакайте у артиста также растет взрослый сын Никита. Поклонники надеялись, что девушка подарит избраннику дочку, но у пары в конце октября родился еще один мальчик, которого назвали Иваном.

Пресняков едва сдержал слезы, когда взял малыша на руки. Он устроил домашний праздник после выписки жены из роддома. А на днях Подольская организовала первую фотосессию для младшего сына. Крохе исполнилось всего 14 дней, поэтому он позировал в корзинках и коконах. Сама певица предстала в белоснежном платье с накидкой в тон. А 7 ноября пара впервые отправилась гулять с сыновьями по вечерней Москве.

Наталья показала, как Артемий в синем пуховике катит коляску с братом по улице. «Мой первый выход», — отметила звезда. Мальчик так уверенно шел в сторону магазина, что вызвал улыбку у родителей. Пресняков в черном пуховике и маске шел под руку с возлюбленной. «Мамы меня поймут», — написала Наталья.

Поклонников умилила семейная прогулку. Многие отметили, что давно не видели пару такой счастливой. К слову, влюбленные не прячут новорожденного сына и не пытаются скрыть его лицо, в отличие от многих звездных коллег.