Правильные акценты: Наталья Подольская в силуэтном платье молочного цвета устроила фотосессию

Певица впервые после родов решила принарядиться и пофотографироваться. Поклонники поразились тому, какой элегантный образ у нее получился.

Наталья Подольская уже воспитывает сына Артемия со своим мужем Владимиром Пресняковым. Они любят мальчика и готовы ради него даже облачаться в костюмы супергероев. А недавно супруги установили во дворе своего особняка маленький дом для наследника, где он может играть с друзьями. Как известно, в звездной семье недавно произошло пополнение. Сначала они завели щенка, а в конце октября у пары родился еще один сын — Иван.

Пресняков не скрывает, что очень счастлив. Поклонники надеялись, что у влюбленных появится долгожданная дочка, но они не расстроились и рождению наследника. Сначала Владимир и Наталья устроили застолье, отпраздновав пополнение. А недавно распаковали полученные подарки. Они не прячут мальчика и даже устроили ему фотосессию. 4 ноября пара пустила в дом фотографа, который снял кроху, которому всего две недели, в льняной пеленке и корзинках.

Подольская не упустила возможности и тоже попозировала. Она еще не пришла в форму после родов, но подобрала правильный наряд, сделав акцент на стройных ногах. Певица предстала в лаконичном силуэтном платье молочного цвета и тунике с воланами без рукавов в тон. Волосы артистка распустила и сделала неброский макияж, подчеркнув природную красоту.

«Мы закончили, а Ваня с Аленой нет», — заявила звезда.

После фотосессии она переоделась в шелковую пижаму голубого цвета с принтом. Певица призналась, что это ее любимый образ в последнее время. Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие одарили ее комплиментами, заверив, что не каждая девушка после родов может находиться в такой форме.