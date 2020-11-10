Юлия Ковальчук в пудровом пальто и кожаных ботфортах отметилась на улицах Москвы

Юлия Ковальчук недавно приняла у себя дома гостей. Как известно, певица уже семь лет живет в браке с Алексеем Чумаковым. У них подрастает дочка Амелия. Звездная семья живет в особняке, который артисты строили много лет. На днях к ним на ужин пришла Лариса Долина с дочкой Ангелиной. Супруги устроили домашние посиделки. Юлия была облачена в алое платье, хоть и хозяйничала на кухне.

37-летняя артистка любит подчеркивать фигуру стильными образами. Юлия носит и джинсы, и платья, и костюмы. Многие поклонники отмечают, что на ее стройной фигуре идеально сидят любые образы. Так, накануне певица отправилась на прогулку. Она похвасталась своим осенним аутфитом. Ковальчук вышагивала по улицам Москвы в кожаных ботфортах, молочном свитере, а также пудровом пальто, которое дополнила шляпой в тон. В последнее время многие модницы стали дополнять наряды шляпами. Этот тренд поддержала и Оксана Федорова.

«Я, наверное, не совсем современная в чем-то женщина. Например, я совершенно не разбираюсь в политике, и, если честно, не смотрю (от слова совсем новости. Я не подписана на всевозможные новостные каналы, и образовываюсь в этом смысле от мужа — он в курсе всего)», — поделилась звезда.

Ее наряд у многих подписчиков вызвал восторг. «Сегодня особенно красивая», «Какой крутой наряд», «Не знаю, что лучше пальто или ваши сапоги», «Элегантная такая», «Красотка на прогулке», «Очень красивая», «Наряд очень теплый, люблю такие цвета», — прокомментировали пост подписчики.