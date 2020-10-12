«Счастливее момента в жизни нет»: Юлия Ковальчук показала новорожденную дочку от Алексея Чумакова

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук уже 10 лет счастлива в браке с музыкантом Алексеем Чумаковым. В 2017 году звезды впервые стали родителями, но факт беременности девушка тщательно скрывала. И до сих пор родители не показывают любопытным фанатам личико своей дочери, которую назвали Амелией.

12 октября малышке исполняется 3 года. По этому поводу мама обратилась к дочке в Instagram, опубликовав трогательное редкое фото из роддома — первую встречу мамы с дочкой.

«Кто бы что ни говорил, но счастливее момента рождения своего ребенка в жизни нет», — написала под архивным снимком Ковальчук.

На фотографии видно, что молодая мамочка вот-вот готовится впервые взять свою кроху. И на лице ее — слезы счастья.

Поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям Амелии и пожелали ей расти здоровой, красивой и счастливой, на радость своим маме и папе.