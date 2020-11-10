«Просто бомбически»: Федорова дополнила брючный костюм полусапожками и шляпой

Оксана Федорова всегда обладала точеной фигурой. В 42 года она по-прежнему может похвастаться безупречной внешностью. Ко всему прочему бывшая мисс Вселенная умело подбирает наряды, подчеркивающие достоинства фигуры.

Недавно Федорова посетила театр, где насладилась оперой «Царская невеста». Тогда телеведущая предстала в сером костюме дымчато-серого цвета. Этот наряд позже она выгуляла уже в Fashion-музее. На этот раз девушка дополнила лук широкополой шляпой и полусапожками в тон. Жакет оверсайз придал объема, а брюки визуально удлинили ее ноги. В музее Оксана встретила Татьяну Михалкову.

Для портала Teleprogramma.pro оценила образ девушки имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Только смелая, элегантная и с большой самоиронией личность, как Оксана, может смело выглядеть на мероприятии. Вроде бы стилистически простой лук, но с правильно подобранными элементами. Сейчас такой есть тренд, как заправленные брюки и джинсы в сапоги. Делают это далеко не все девушки. А то те, кто обладает стройными ножками и безупречной фигурой, как у Оксаны. Здесь мы видим аксессуарную группу с необычными деталями, например широкополую шляпу, которая безумно идет внешности Оксаны еще и в совокупности с писком моды, как заправленные брюки от костюма, — это очень смело. Смотрится просто бомбически, пикантно и экстравагантно, но в умеренных дозах. Хочется рассматривать не только образ, но и Федорову, которая дефилирует в данном наряде», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.