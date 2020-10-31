«Пятничный ужин»: Долина в белом платье-рубашке в клетку провела вечер с Ковальчук и Чумаковым

Лариса Долина обычно редко появляется на публике. Во время карантина она находилась на даче с дочкой Ангелиной и подрастающей внучкой. При этом певица общалась онлайн со своими студентами и устраивала уроки по вокалу. А вот уже осенью артистка с радостью возобновила концерты и побывала в Крыму на разных фестивалях, а также на «Детской новой волне». Каждый раз 65-летняя певица восхищала поклонников своими стильными луками.

Не так давно Долина сразила публику своим платьем с декольте, в котором появилась на премьере мюзикла «Шахматы». А вот накануне в пятницу, 30 октября, артистка смогла отдохнуть в компании друзей. Она побывала дома у Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова со своей дочкой. Супруги устроили ужин для друзей. Для такого случая Лариса Александровна выбрала белое платье-рубашку в клетку, которую дополнила поясом.

Ковальчук в свою очередь надела алое платье. Она приготовила ужин, которым угостила гостей, том числе и Сосо Павлиашвили. Потом дружная компания сделала совместное фото на память.

«Пятничный ужин», — отметила Юлия.

Поклонники восхитились компанией. Многие вновь заметили, что Долина очень молодо выглядит. Более того, фанаты считают, что она заметно постройнела. «Вот так „Банда“», «Вот это красотень», «О, Лина, вы как всегда восхитительны», «Долина роскошная», «Какая прелесть», «Лариса такая стильная», «Прекрасный вечер», «Такие все красивые», — прокомментировали пост подписчики.