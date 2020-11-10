«Какая вкусная»: Рита Дакота полностью обнажила округлости фигуры в ванне с водой

Недавно разгорелся скандал, когда в Сеть неизвестные слили интимное видео Артема Дзюбы. После случившегося на футболиста посыпался шквал критики. Его лишили звания капитана в питерском «Зените» и не вызвали на очередные матчи в сборную России. Однако вскоре на тему произошедшего высказались многие звезды: Светлана Лобода, Виктория Боня, а также другие селебрити. Решила поддержать спортсмена и Рита Дакота.

Раньше певица стеснялась оголяться. Однако после развода с Владом Соколовским она стала выглядеть еще более женственно, сделала липосакцию и снялась для обложки Playboy. Узнав о произошедшем, девушка опубликовала провокационный снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Рита стояла в наполненной водой ванне и прикрывала пышный бюст рукой. При этом она обнажила красивый изгиб спины и округлые ягодицы.

«Сегодня я выложу ее с гордо поднятой головой и подпишу открыткой-посланием в поддержку нашего любимого Дзюбы „здоровая сексуальность это нормально“», — поделилась звезда своим мнением.

Поклонники были обескуражены таким поступком. Многие опешили от такого смелого фото. Фанаты восхитились красотой 30-летней артистки. Многие признались, что даже не подозревали, что под одеждой она прячет такую красоту. «Залипла», «Еще одна Волочкова», «Вот это пожар», «Ну какая фигура, просто красота», «Капельки стекают по бедрам», «Какая вкусная», «Вау, какая вы секси», Вы просто невероятная!!», «Никакой пошлости», — прокомментировали пост подписчики. К слову, у Дакоты есть возлюбленный. По всей видимости, он не против таких откровенных кадров.