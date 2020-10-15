Оделись в одной гамме: Дакота в платье-бюстье со шлейфом впервые вышла в свет с возлюбленным

Рита Дакота многим знакома по «Фабрике звезд». Девушка именно там познакомилась со своим будущим мужем Владом Соколовским. Пара была одной из самых крепких на отечественном шоу-бизнесе. Но когда они сыграли свадьбу, а потом стали воспитывать дочку Мию произошло то, чего никто не ожидал. Певица узнала о многочисленных изменах супруга. По этой причине она развелась с возлюбленным. В этом году поп-дива стала встречаться с 32-летним владельцем международного рекламного агентства Федором Белогаем.

Влюбленные уже вместе ездили в отпуск, а также Рита познакомила его с экс-мужем. С Владом она поддерживает теплые отношения ради дочки. А накануне певица решилась на новый шаг — она впервые вышла в свет в сопровождении своего нового избранника. Пара появилась на премии журнала «ОК!», где собралось большое количество селебрити: Филипп Киркоров, Давид Манукян, Яна Рудковская, Агата Муцениеце и другие известные персоны.

Для такого случая Дакота выбрала черное платье-бюстье в пол с ниспадающими рукавами и шлейфом. Лаконичный наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Федор оделся с избранницей в одной цветовой гамме. На нем была рубашка, а также кожаный костюм.

«Это был наш первый совместный выход на дорожку, немного волновались. Да и светские рауты не совсем наше, чего уж там. Потом пришли домой, скинули наряды и танцевали глупые танцы на кухне под Pump it up. Но красиво прогуляться по ковровым, да еще в таких красивых шмоточках — тоже иногда надо, правда?» — написала звезда позже.

К слову, также платье со шлейфом в черном цвете в этот вечер выбрала и другая гостья мероприятия — Агата Муцениеце.