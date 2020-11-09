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«Изгиб, как у Ким»: Лобода в белоснежном бикини показала округлые бедра

Певица поделилась завораживающими кадрами с отдыха.

«Изгиб, как у Ким»: Лобода в белоснежном бикини показала округлые бедра
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода недавно отпраздновала 38-летие. Она слетала с друзьями в Дубай, где не только закатила вечеринку, но и смогла покататься на роскошной яхте. А потом певица продолжила отдых на Мальдивах, где часто устраивала романтические вечера. Поклонники даже заподозрили, что компанию певице составлял таинственный возлюбленный. На этот раз она чаще представала в вечерних платьях, чем в купальниках.

А теперь Лобода решила наверстать упущенное. Так как она регулярно занимается спортом, то ей хочется хвастаться точеной фигурой. На новых фото певица предстала в белоснежном купальнике. Она позировала на краю обрыва, свесив ноги со скалы. Девушка продемонстрировала округлые бедра, а также тонкую талию. Светлана собрала волосы в пучок и надела бейсболку. Артистка показала роскошные формы.

Своими фото певица взбудоражила мужчин. Подписки стали осыпать ее комплиментами. К слову, женщины тоже без стеснения восхищались фигурой мамы двоих детей. Многие отметили, что Лобода с годами выглядит все лучше.

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

«Прелестная», «Как можно быть такой шикарной», «Не стыдно?», «Богиня с идеальным телом», «Света, вы — нереальная красотка!», «Как всегда бесподобна. Ты лучшая», «О Боги, какая фигура!», «Ураган, а не женщина», «Изгиб, как у Ким», «Вот это пирожочки», «Спасибо, что не голая», «Это вас Тилль фоткает? Повезло ему», — прокомментировали фото пользователи Сети.

Напомним, что отца младшей дочки Тильды артистка до сих пор скрывает. Фанаты уверены, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн.

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