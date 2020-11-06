«Нет имплантов»: Рита Дакота ответила на самые раздражающие вопросы

Белорусская исполнительница Рита Дакота в последнее время то и дело делится подробностями своей жизни. Таким способом выпускница «Фабрики звезд» не дает родиться новым слухам и кривотолкам. А их вокруг Риты и так не мало. В одной из последних публикаций на личной странице Дакоты появился свежий снимок певицы, а под ним можно увидеть длинное сообщение.

«Откуда вы это берете? Ну почему?» — начала исполнительница.

Во-первых, Рита Дакота заявила, что она не веган, в отличие от ее мужа. Девушка считает себя вегетарианкой, потому что не может отказать себе в удовольствии съесть кусочек сыра.

Во-вторых, знаменитость опровергла слух о силиконовых ягодицах.

«У меня нет имплантов! Я не вшивала ничего, я сделала липосакцию в 2019-м, потому что не могла похудеть после родов и лютого гормонального сбоя и не дотерпела, пока организм придет в себя», — отметила Дакота.

Не удержалась Рита написать и про ориентацию, подметив, что не питает особой симпатии к представительницам своего же пола. Отношения знаменитость готова строить только с мужчинами.