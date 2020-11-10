Словно две капли: Алена Шишкова запечатлелась с моложавой мамой в день ее рождения

Алена Шишкова несколько лет строила отношения с Тимати. В 2014 году модель родила дочку Алису. Однако именно после этого рэпер расстался со своей возлюбленной. Вскоре стало известно об отношениях музыканта с Анастасией Решетовой.
В последнее время Алена предпочитает вести закрытый образ жизни. Иногда она делится кадрами с подросшей дочкой, которая увлекается балетом. Недавно девочка улетела со своей бабушкой Симоной Юнусовой и папой на Мальдивы. А вот Шишкова осталась в Москве. В скором времени она отпразднует 28-летие, а 10 ноября день рождения отметила ее мама Надежда. Девушка поздравила ее в соцсети. Она опубликовала фото, на котором запечатлена с родительницей. Шишкова облачилась в черную водолазку и тунику, а именинница — в белоснежный свитер.
Поклонники в очередной раз восхитились красотой Алены и ее мамы. Многие отметили, что женщина не только очень молодо выглядит, но похожа с наследницей:
«Какая красивая», «Такая интересная внешность у мамы», «Если она волосы отрастить намного моложе будет выглядеть», «Как похожи», «Твоя мама прекрасна», «Алиса — копия ваша мама», — прокомментировали пост подписчики.