«Пока была брюнеткой писали: «Косишь под Решетову»: Алена Шишкова снова стала блондинкой

Модель Алена Шишкова в Instagram рассказала, почему снова стала блондинкой. Она выразила огромную признательность мастерам, которые смогли после хны и черного цвета вернуть ей родной русый. По ее словам. она безумно счастлива такому своему преображению.

«Все это время пока я была брюнеткой меня каждый день осыпали «конфети» из комментариев в стиле: «Как тебе ужасно не идет», «Ведьма». Ну и мое любимое: «Косишь под Решетову». Алена Шишкова

По словам модели, в какой-то момент ей хотелось вообще состричь волосы и стать второй Бритни Спирс. Однако на ее счастье нашлись специалисты, которые сказали ей, что стать из брюнетки снова блондинкой все-таки возможно. Она отметила, что ее случай должен в будущем стать примером всем девочкам-экспериментаторам. Торопиться менять цвет волос, по ее словам, не стоит.

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Напомним, что Алена Шишкова на протяжении нескольких лет жила гражданским браком с рэпером Тимати. От него она родила дочь Алису, которая много времени сегодня проводит с отцом и бабушкой. Позже девушка рассталась с музыкантом, у которого появилась новая возлюбленная и тоже модель — Анастасия Решетова.