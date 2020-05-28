«Все больше становитесь похожи»: Шишкова поделилась совместными снимками с шестилетней дочерью

27-летнюю модель регулярно клянут подписчики, потому что та уделяет наследнице мало времени.

27-летняя Алена Шишкова поделилась редкими совместными кадрами с шестилетней дочерью. Бывшую возлюбленную Тимати регулярно ругают фолловеры: они уверены, что модель мало времени уделяет общей с музыкантом дочери Алисе. Шишковой постоянно поступают вопросы о местонахождении ребенка. Периодически вынуждена отвечать на них и мать Юнусова – Симона.

Так, на днях Алена поспешила уделить внимание малышке: Шишкова провела вместе с Алисой день, а еще научила наследницу грамотному общению с котом. На обнародованных девушкой кадрах малышка с особым азартом дразнит породистого Сулеймана игрушечным бананом. Не удержалась Алена и от селфи с малышкой: на них внимательные комментаторы углядели сходство матери и дочери.

«Все больше становитесь похожи», «Вроде похожи, но Алиса больше на папу смахивает», «Красотки», «Девчонки просто прелесть», «Чудесные у вас будни», — добавили позитива они.