«Отдых — отдыхом»: дочка Тимати в платье с белым воротничком прочитала стихи

Тимати в конце октября решил устроить семейный отдых. Выпустив несколько хитов, он улетел на Мальдивы, где его уже ждала мама Симона Юнусова и дочка от бывшей девушки Алены Шишковой — Алиса. Примечательно, что одновременно с ними уехала на море и Анастасия Решетова, с которой рэпер расстался этой осенью. Девушка с годовалым сыном Ратмиром предпочла отдыхать отдельно.

Теперь артист наслаждается хорошей погодой, катается на доске для серфинга и уделяет время наследнице. Девочка тоже умеет ловить волну. На курорте она общается со сверстниками и даже кормит акул. Однако бабушка не дает шестилетней девочке расслабиться. Накануне она поделилась видео, на котором Алиса читает стихотворение Агнии Барто «В театре». Девочка предстала в платье в крапинку с белым воротничком. Она сидела в кресле и с выражением читал стих наизусть.

«Отдых — отдыхом, но стихи по расписанию. Мы даже платье для этого привезли!» — написала Симона.

Поклонники восхитились тем, какой растет дочка Тимати. Многие отметили, что для своего возраста она очень артистичная. «Какая хорошая девочка, с какой интонацией она это рассказывает», «Какие молодцы, вы… Алиса большая трудяга, умница», «Платье так идет. Прелесть девочка, обожаю», «Алиса просто молодец! Артистка!», «Большая молодец. Прекрасная», «Алиса замечательная девочка, от бабушки я в восторге, вы обе большие труженицы», — прокомментировали пост подписчики.