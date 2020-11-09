«Шикарная фигура»: Барановская в алом костюме с брюками-сигаретами восхитила Дембикову

Юлия Барановская давно проявила себя, как сильная женщина. После расставания с Андреем Аршавиным она смогла построить карьеру телеведущей и теперь сама воспитывает троих детей. Многие отмечают, что девушка обладает прекрасным чувством стиля. Это неудивительно, так как она плотно общается с историком моды Александром Васильевым, вместе с ним выступая в роли экспертов на шоу «Модный приговор».

Зачастую Юлии приходится блистать на красных дорожках. Также она ведет разные телепередачи. К своим образам девушка подходит с особой предусмотрительностью. Недавно она устроила модную фотосессию, для которой выбрала одинаковые пальто с дочкой Яной. Поклонники поразились тому, как они похожи. А позже телеведущая уже позировала одна. Барановская решила примерить алый костюм-тройку. Узкие брюки и приталенный жакет подчеркнули ее фигуру. Волосы она убрала в высокий и небрежный пучок.

Поклонники восхитились тем, как выглядит знаменитость. Многие отметили, что 35-летняя многодетная мама находится в прекрасной форме. Оценила ее лук для портала Teleprogramma.pro стилист и ведущая передачи «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«Тут все хорошо, классная и красивая тройка. Тем более, тройка вечно актуальна. Единственное, мне всегда кажется, что у Юли очень выразительные черты лица и ей очень хорошо с простыми аккуратными волосами, прямыми или низким хвостом. Я бы к этой тройке сделала простой низкий хвост и образ смотрелся бы супер, а тут прическа слишком нарядная. Но возможно, что стилистам хотелось прибавить этой тройке излишней помпезности или вечернего настроения. Тут вопрос к тому, какой образ был запланирован. Отмечу шикарную фигуру Юли, потому что для хорошей посадки брюк-сигарет, нужно иметь шикарную фигуру и здесь она прекрасно видна», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб. .