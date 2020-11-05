Барановская в платье-жакете с поясом произвела впечатление на стилиста

Юлия Барановская является не только телеведущей, но и многодетной мамой. Многие уже не вспоминают, что когда-то она была возлюбленной футболиста Андрея Аршавина. Девушка смогла построить карьеру на телевидение и стать знаменитостью к 35 годам. Она успевает воспитывать троих наследников, заниматься рабочими вопросами и при этом хорошо выглядеть. Поклонники давно следят за образами любимицы.

На днях Юлия решила принять участие в фотосессии. Она примерила парные образы со своей дочкой Яной. Они позировали в одинаковых пальто. Потом телеведущая уже снималась одна, демонстрируя более сдержанные и женственные наряды. Она примерила модный брючный костюм небесного цвета. Расклешенные брюки стали хитом этой осени, поэтому не удивительно, что Барановская обратила на них внимание.

Однако изюминкой фотосессии стало платье-жакет серого цвета, которое она надела с широким поясом и темными колготками. Для портала Teleprogramma.pro лук знаменитости оценила Ольга Трофимова.

«Сразу видно, что данный образ был специально подобран для фотосессии. Почему то, чаще всего девушки, которые так или иначе следят за трендами, считают своим долгом сделать фотосессию в шляпе, в удлиненном жакете, собранном широким ремнем, либо в лосинах, в кожаных брюках или колготках и казаках. Это фишка осени! Образ смотрится оригинально и остро. Единственное, я бы рекомендовала к этому луку другую обувь. Казаки лучше было бы выбрать с голенищем повыше, с бахромой, чтобы стиль был более дерзким», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.