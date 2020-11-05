Идеальный костюм: Юлия Барановская позировала в жакете оверсайз и трендовых брюках клеш

Юлия Барановская не раз доказывала, что обладает утонченным чувством стиля. Неудивительно, что она уже несколько сезонов ведет шоу «Модный приговор» в качестве эксперта. Девушка успевает следить за собой, а также воспитывать троих детей, что вызывает к ней уважение у многих женщин. При этом телеведущая много путешествует и всегда тщательно подбирает себе наряды. На светских раутах она блистает в вечерних платьях, а в обычной жизни носит более комфортные и удобные наряды.

На днях Юлия приняла участие в фотосессии. Сначала она снялась со своей подросшей дочкой Яной. Они примерили одинаковые пальто сначала бежевого цвета, а затем — темно-синего. Поклонники отметили, что наследница телеведущей выросла ее точной копией. А стиль family look вызвал у них восторг.

А позже Барановская уже позировала одна. Она предстала в брючном костюме. Девушка облачилась в брюки клеш, которые являются самыми трендовыми в этом сезоне, и жакете оверсайз. Нюдовая блузка и шляпа с мятыми полями дополнили образ. Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина сидела на высоком стуле и демонстрировала стильный осенний лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Ее образ многим пришелся по вкусу, так как оказался элегантным и комфортным. «Юля, вы невероятная женщина», «Как все стильно», «Так одеваются леди», «На вас невозможно налюбоваться», Очень стильно«, «Вам безумно идет», «Не думала, что мне понравится мешковатый костюм», «В нем вы еще более хрупкая», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.