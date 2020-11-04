Барановская надела кремовое пальто оверсайз, повторив образ дочери

Юлия Барановская для многих женщин является примером, так как после расставания с Андреем Аршавиным осталась одна с тремя детьми, но при этом смогла построить карьеру на телевидении. Также теперь она дружит со многими именитыми персонами и является частой гостьей на светских раутах. А вот все свободное время телеведущая посвящает своим детям. У нее подрастают сыновья: 14-летний Артем и восьмилетний Арсений, а также дочка Яна, которой 12 лет.

больше по теме Юлия Барановская в песочном пальто и трикотажных брюках цвета молока пришла на модный показ Телеведущая стала гостьей на показе Игоря Чапурина вместе со своим младшим сыном.

Барановская любит путешествовать с наследниками. Она признавалась, что отпуск без них считает неполным. Каждый из ее детей уже проявляет таланты в разных сферах. Дочка увлекается танцами. Она уже демонстрировала свое мастерство на публике. Более того, Яна часто помогает маме по дому и готовит завтрак. Юлия в свои 35 лет очень молодо выглядит и при этом подчеркивает женственность стильными нарядами.

Накануне она устроила модную фотосессию вместе с дочкой. Они примерили образы в стиле family look. В соцсети телеведущая опубликовала кадры с бекстейджа. Барановская позировала в кремовом пальто оверсайз, водолазке в тон и шляпе. Черные лаковые сапоги дополняли лук. В таком же наряде предстала и ее наследница. Они держались за руки, демонстрируя одинаковые наряды. К слову, Яна почти догнала маму по росту.

Поклонники восхитились красотой Юлии и ее дочки. Многие отметили, что девочка растет копией родительницы. «Юлия, я сначала подумала, что вы в зеркало смотритесь!», «Одно лицо, красавицы!», «Как вы похожи», «Идеально, одинаковый цвет волос», «Двое из ларца, одинаковых с лица», «Пальтишки крутые», — прокомментировали пост подписчики.