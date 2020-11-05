«Красота в деталях»: Яна Рудковская украсила скромный завтрак гортензиями под цвет сервиза

Яна Рудковская недавно снова стала мамой. Продюсер и Евгений Плющенко еще год назад задумались о пополнении в семье, но 45-летняя светская львица вскоре поняла, что зачать ребенка ей уже проблематично. В итоге они воспользовались услугами суррогатной матери. Теперь у них подрастает не только семилетний сын Саша, но и кроха Арсений, которому всего один месяц. Первым делом пара организовала детскую, а жена фигуриста еще и достала эксклюзивную коляску Dior, которой пока даже нет в официальной продаже.

По словам Яны, они не собираются останавливаться на Арсении. По всей видимости, в ближайшие годы их семья станет еще больше. К слову, продюсер ведет прежнюю жизнь. Она частенько оставляет малыша на мужа и отправляется на светские мероприятия. Недавно блондинка даже на несколько дней уезжала в Санкт-Петербург. Также Рудковская продолжает вести свою популярную рубрику — завтраки. В своем Instagram она хвастает роскошной сервировкой.

На этот раз жена Плющенко показала скромный завтрак. Она полакомилась вареным яйцом, ветчиной, нарезанным болгарским перцем с огурцами и помидорами. Отдельно лежала клубника и ежевика. Яна выбрала посуду с ультрамариновым рисунком в тон ей добавила в букет с белыми розами синие гортензии.

«Доброе утро, красота в деталях», — написала звезда.

Поклонники в очередной раз восхитились ее вкусом. Многих поразило то, что она достала ягоды, хотя их сезон давно прошел. «Очень красиво, впрочем, как и всегда», «Перебор деталей, ведь так?», «Как всегда превосходно!!! Как же я люблю ваши чудесные завтраки, вашу красивейшую посуду», «Вау!!! Как стильно!» — прокомментировали пост подписчики.