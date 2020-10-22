Тотальный Dior: Рудковская в белоснежных джинсах и бомбере отправилась в Санкт-Петербург

Яна Рудковская недавно осуществила мечту. Она год назад огорчалась, что не может забеременеть. Продюсер делала ЭКО и нашла суррогатнуть мать. В конце сентября на свет появился еще один ее сын — Арсений. Это второй общий ребенок с Евгением Плющенко. Также от прошлых отношений у блондинки есть еще двое сыновей. Первым делом светская львица обустроила детскую комнату в особняке для нового члена семьи. А вот покупать вещи ей не пришлось, так как малышу подарили много нарядов люксовых брендов друзья семьи.

Примечательно, что Яна теперь с радостью снимает малыша то на руках у мужа, то с маленьким Гном Гномычем, который только рад понянчить брата. Сама светская львица тоже гуляет с малышом, но также не перестала выходить в свет и работать. Она зачастую оставляет кроху с мужем, а сама отправляется блистать на красную дорожку или на презентацию новой коллекции одежды. 22 октября Рудковская снова покинула свой особняк.

На новом фото блондинка предстала в белых укороченных джинсах и принтованном бомбере Dior. С ним сочетались по цветовой гамме сумка-шопер, стоимостью 205 тысяч рублей, и чемодан той же фирмы. Даже массивные ботинки Яна подобрала так, чтобы у нее получился тотал лук.

«В командировку, в Питер на стремительном Porsche. Я не в декретном отпуске, я мама, которая всегда работает, поэтому не теряйте меня», — написала звезда.

Поклонники были впечатлены образом Рудковской. Многие написали ей комплименты. При этом нашлись те, кто осудил бизнесвумен за то, что мало времени проводит с ребенком. «Зачем столько «Диора», аш в глазах рябит», «Интересно, а детей на кого? Или маленького с собой берете?», «Зачем столько Диора, зачем все сразу. Грусть, чтобы все видели», «Ни тебе радостной расцветочки, ни бантика игривого.. черный-белый орнамент….» — прокомментировали пост подписчики.