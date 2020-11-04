В стиле ретро: Костомаров ради ледового номера с Тодоренко облачился в платье

Регина Тодоренко не скрывает, что ей нравится производить впечатление и удивлять публику. Многие ее любят за искренность и веселый нрав. В этом году телеведущая рискнула принять участие в шоу «Ледниковый период». Примечательно, что одним из ее соперников стал собственный муж Влад Топалов. Они выступают раздельно, однако держаться близко к тройке лидеров. Пока Регина с небольшим отрывом опережает возлюбленного в таблице по баллам.

Похоже, что телеведущая намерена если не вырвать победу, то точно и дальше быть в тройке лидеров. Она приготовила веселый и эффектный номер для нового выпуска. Девушка перевоплотиться в героиню Мэрилин Монро из фильма в «Джазе только девушки» — Душечку. Тодоренко облачится в струящееся платье в стиле бэби-долл с пышной юбкой и наденет парик с платиновыми локонами. А вот ее партнеру Роману Костомарову пришлось надеть женское платье голубого цвета. Как и по сюжету фильма, он притворится женщиной.

По всей видимости, зрителей ждет яркое выступление. Они продемонстрирую настоящую актерскую игру и, конечно, спортивную подготовку. На этот раз телеведущая даже сделает шпагат на руках у Романа. К слову, Топалов окунется во времена «Великого Гетсби». Его партнерша Елена Ильиных будет в сверкающем мини-платье и пером в волосах. Увидеть, как это будет, можно уже в эту субботу, 7 ноября, на Первом канале. А узнать, в каких образах выступят другие участники проекта, можно в большой колонке портала Teleprogramma.pro.